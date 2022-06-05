انطلاق حملة تنظيف كورنيش شاطئ العريش على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلق اليوم مجلس مدينة العريش حملة نظافة كورنيش العريش على ساحل محافظة شمال سيناء.

قال أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه فى إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها والاهتمام بتوفير حياة كريمة وجو مناسب للمواطنين خلال فترة الصيف بالمدن الساحلية وتجهيز شواطئها لاستقبال المصطافين، تم إطلاق حملة نظافة وتجريد وكنس جسم الكورنيش بفريق عمل شاركت فيه شركة النظافة على فترتين مسائية وليلية.

وسبق وأعلن اليوم مجلس مدينة العريش بشمال سيناء توفير فرص عمل للشباب على شاطئ العريش.

وقال أسامة عفش رئيس مدينة العريش إنه فى إطار حرص الدولة على الشباب والاهتمام بفتح منافذ للعمل للمساهمة رفع المستوى المعيشى تم فتح باب تلقى طلبات المخيمات على كورنيش العريش البحرى لإصدار تصاريح العمل واستئناف العمل من اليوم وحتى 2022/9/15.

أضاف أنه على من يرغب من الشباب الاستفادة من هذه المشروعات التقدم للإدارة الهندسية قسم الإشغالات وان الفرصة متاحة لمن سيقوم بتنفيذ مشروعات جديدة ومن سبق لهم إقامة هذه المشروعات.



اعمال النظافة



تنتظيف للشاطئ



رفع الرمال