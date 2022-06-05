اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 01:02 ص
أكرم القصاص
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على طريقة كفاح محمد صلاح..

"انت تقدر 11" فيلم شبابي قصير بالإسكندرية يجسد واقع حياتهم.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 ص
"انت تقدر 11" فيلم شبابي قصير بالإسكندرية يجسد واقع حياتهم.. فيديو أبطال فيلم انت تقدر
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع مجموعة من الشباب بمحافظة الإسكندرية قاموا بتصوير فيلم قصير يجسد شخصية اللاعب محمد صلاح على طريقته الخاصة في رسالة منهم أن مفيش شىء مستحيل.

ويقول محمد عبد الباسط من محافظة الإسكندرية وصاحب فكرة تصوير الفيلم القصير وشاركني تيم كامل في الفكرة وهي أننا مجموعة شباب لدينا استوديو منذ عام 2009 نقوم فيه بالغناء والفكرة بدأت بتقديم حالة على المسرح من الشباب علشان يوصلوا للتمثيل، ولكن مش عارفين ثم يشاهدوا فيديو لمحمد صلاح عن طموحه وإرادته.

وأضاف محمد عبد الباسط لـ"اليوم السابع"، أن فكرة الفيلم القصير هي أن كل شخص يشتغل على نفسه يبقي مفيش مستحيل يوصل لهدفه ويحقق النجاح لأن اللي بيتعب ويكون إيجابيا يصل لهدفه وإن شاء الله تكون البداية للانتشار.

وأشار "مالك آدم" أحد المشتركين في الفكرة إلى أنه يغني راب منذ سنوات ويحب الموسيقى بشكل خاص وعندما يشاهد محمد صلاح  يشعر بداخله أنه مفيش مستحيل في كافة المجالات من كرة قدم أو موسيقى وتمثيل وغناء وهو أن تخرج ما بداخلك وتتميز عن غيرك تلك هي الإيجابية التي لدينا وأخدنا محمد صلاح قدوة ونموذج لينا في فكرة الفيلم القصير موضحا أنه قريبا سوف يتم عرضه قريبا.

وأوضح كريم محمد طالب وأحد المشاركين في الفكرة أنه لديه موهبة لعب كرة القدم ورغم أنه من منطقة شعبية ولكنه حاول ومازال يحاول لتحقيق حلمه وهو الانضمام إلى نادي رياضي كبير وشارك في الفكرة لانه مقتنع بأنه سوف يحقق حلمه لأنه يريد أن محمد صلاح قدوة لجميع المصريين.


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