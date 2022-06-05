الوادى الجديد تعقد مؤتمرا لإعلان الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية خاصة للمؤتمر الذى عقدته محافظة الوادى الجديد لشرح جهود المحافظة فى الحفاظ على البيئة وإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحنان مجدى نائب المحافظ ووفد رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية المختصة بقطاعات المحافظة.

واستعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد جهود المحافظة فى الحفاظ على البيئة وصولاً لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة وتضمنت عدد من المبادرات التى تم تنفيذها بنجاح وشملت تشغيل جميع المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية وتنفيذ مبادرة المدارس الخضراء وزراعة الاسطح بها بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية صديقة للبيئة ومنها تدوير مخلفات النخيل ومبادرة الحرير الطبيعى وغيرها من المشروعات.

ومن جانبها قالت الوزيرة أن مدينه الخارجة تم إعلانها وفقاً لعدد من الاشتراطات التى نجحت فى تطبيقها ومنها موقعها البيئى الخالة من الملوثات والابتعاد عن استخدام المكونات الملوثة للبيئة واستبدالها بمكونات صديقة للبيئة مع تطبيق أفضل منظومة للنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات والتوسع فى زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء فى كل ربوع المدينة.

واستهلت وزيرة البيئة جولتها بغرس نخلة ضمن مبادرة ازرع نخلة التى طرحها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كما تجرى الوزيرة جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنتاجية منها مشروع واحة الحرير الطبيعى ومشروع الصوب الزراعية المنتجة.

وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الفائزين من أبناء المحافظة دراجات هوائية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى كما شهدت سباقا للدراجات نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.