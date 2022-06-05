إعلان الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمى

منال العيسوى وماهر البهنساوى

قدم تلفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له تغطية خاصة لإعلان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ من فوق أعلى نقطة على هضبة الناضورة وذلك فى إطار احتفالية المحافظة بيوم البيئة العالمى ضمن احتفاليه كبرى تنظمها المحافظة بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية المختصة.

وقالت الوزيرة إن مدينه الخارجة تم إعلانها وفقاً لعدد من الاشتراطات التى نجحت فى تطبيقها ومنها موقعها البيئى الخالة من الملوثات والابتعاد عن استخدام المكونات الملوثة للبيئة واستبدالها بمكونات صديقة للبيئة مع تطبيق أفضل منظومة للنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات والتوسع فى زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء فى كل ربوع المدينة.

واستهلت وزيرة البيئة جولتها بغرس نخلة ضمن مبادرة ازرع نخلة التى طرحها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد كما تجرى الوزيرة جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنتاجية منها مشروع واحة الحرير الطبيعى ومشروع الصوب الزراعية المنتجة.

وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الفائزين من أبناء المحافظة دراجات هوائية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمى كما شهدت سباقا للدراجات نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.