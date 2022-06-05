النجم الأمريكى ذا روك يفاجئ أمه بشراء منزل جديد لها ووالدته تبكى.. فيديو

كتب محمد جمال

أبكى النجم الأمريكى الشهير "ذا روك" أمه حين فاجأها بشراء منزل جديد لها، ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، نشر النجم الأمريكى ، البالغ من العمر 50 عامًا، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام ، مقطع فيديو لرد فعل والدته ، أتا جونسون ، 73 عامًا، بعد أن اشترى لها منزلا جديداً.

وكتب " ذا روك" تعليقًا صريحًا عبر مقطع الفيديو، "أحبك يا أمى ومفاجأة!"، فيما بدأ الفيديو بظهور والدة النجم الأمريكي، واقفة خارج المنزل الذى أمامه باب أسود كبير.

واصل الممثل في شرحه، "عندما كنت طفلاً صغيراً ، كانت أكره رؤية أمى وهى تبكى ولكن هذه الأيام، سأكون سعيداً برؤية دموع الفرح لها" مضيفاً عبر منشوره : "لقد فاجأت أمى واشتريت لها منزلًا جديدًا."

قال إن والدته أخبرته "مرارًا وتكرارًا خلال السنوات القليلة الماضية ، بعد حياة من السفر، أنها تريد أن يكون هذا المنزل هو آخر منزل لها وذلك هو حلمها.''