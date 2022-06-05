اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 12:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

النجم الأمريكى ذا روك يفاجئ أمه بشراء منزل جديد لها ووالدته تبكى.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 11:21 م
النجم الأمريكى ذا روك يفاجئ أمه بشراء منزل جديد لها ووالدته تبكى.. فيديو ذا روك ووالدته
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبكى النجم الأمريكى الشهير "ذا روك" أمه حين فاجأها بشراء منزل جديد لها، ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، نشر  النجم الأمريكى ، البالغ من العمر 50 عامًا، عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام ، مقطع فيديو لرد فعل والدته ، أتا جونسون ، 73 عامًا، بعد أن اشترى لها منزلا جديداً.
 
 
 
وكتب " ذا روك"  تعليقًا صريحًا عبر مقطع الفيديو، "أحبك يا أمى ومفاجأة!"، فيما بدأ الفيديو بظهور والدة النجم الأمريكي، واقفة خارج المنزل الذى أمامه باب أسود كبير.
 
 
واصل الممثل في شرحه، "عندما كنت طفلاً صغيراً ، كانت أكره  رؤية أمى وهى تبكى ولكن هذه الأيام، سأكون سعيداً برؤية دموع الفرح لها" مضيفاً عبر منشوره : "لقد فاجأت أمى واشتريت لها منزلًا جديدًا."
 
 
قال إن والدته أخبرته "مرارًا وتكرارًا خلال السنوات القليلة الماضية ، بعد حياة من السفر، أنها تريد أن يكون هذا المنزل هو آخر منزل لها وذلك هو حلمها.''

ذا روك

أمريكا

والدة ذا روك

أتا جونسون


الموضوعات المتعلقة

ذا روك يحتفل بعيد ميلاد ابنته تيانا.. ويعلق: مثل الإعصار الصغير

الأحد، 17 أبريل 2022 10:56 م

والدة "ذا روك" تكرم ذكرى والديها بالعزف والغناء أمام مقبرتهما.. فيديو

الإثنين، 28 فبراير 2022 10:22 م

نجوم ومشاهير العالم فى Super Bowl 2022.. ذا روك يقدم الحفل بتفاعل غير مسبق.. إيمينيم وسنوب دوج وفيفتى سنت يشعلون حماس الجمهور.. جينيفر لوبيز ترقص بالمدرجات.. الأمير هارى والأميرة أوجينى بجناح فاخر.. فيديو وصور

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 م

رد صادم من ذا روك على تصريحات فين ديزل لعودته من جديد لـ Fast and Furious

الخميس، 30 ديسمبر 2021 06:21 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة