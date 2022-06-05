الملكة إليزابيث تظهر على شرفة قصر باكنجهام في نهاية احتفالات اليوم الأخير

كتب أحمد عرفة

ظهرت الملكة إليزابيث على شرفة قصر باكنجهام في نهاية احتفالات اليوم الأخير، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وانطلقت فعاليات حفل الختام لليوبيل البلاتينى لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، والذى ظهرت خلال مسيرته الختامية صورة للملكة عبر تقينة الهولوجرام وهى تلوح للمعجبين الملكيين من داخل المركبة الملكية "جولد ستيت"، التي تجرها الأحصنة وتسير بها في شوارع لندن، حيث يجتمع أفراد العائلة الملكية والسياسيون خارج قصر باكنجهام.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتواجد الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، إضافة إلى الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهم جورج وشارلوت ولويس، إلى جانب الأميرة آن، وزارا ومايك تيندال، في منصة خاصة مع بوريس جونسون، وزوجته كاري، وكير ستارمر، وصادق خان، لمشاهدة الموكب.