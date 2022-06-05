المكسيك تعتقل 89% من المهاجرين فى الربع الأول من 2022

كتبت ــ فاطمة شوقى

اعتقلت الحكومة المكسيكية 77626 مهاجرا في الفترة من يناير إلى مارس 2022 ، بزيادة سنوية قدرها 89.3٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2021، كما كشف تقرير إحصاءات الهجرة فى المكسيك أمس السبت.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أنه وفقا للتقرير فإن عدد "الأجانب المقدمين أو الموجودين من قبل سلطة الهجرة" في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تقريبًا ضعف 41005 في نفس الفترة من عام 2021 ، وفقًا لتقرير مفصل من وحدة سياسة الهجرة بوزارة الداخلية (SEGOB).

تظهر البيانات أيضًا زيادة سنوية بنسبة 71.9٪ في الأطفال والمراهقين الذين تم اعتراضهم، من 6555 من يناير إلى مارس 2021 إلى 11271 هذا العام.

وكانت الأصول الرئيسية للمهاجرين الذين تم تقديمهم أو توجيههم أمام سلطات الهجرة هي جواتيمالا وهندوراس، حيث حصل كل منهما على 23.9 ٪ من الإجمالي. ثم تلتها كوبا (15.9٪) ونيكاراجوا (9.8٪) والسلفادور (7.8٪) وكولومبيا (5.9٪) وبقية البلدان الأخرى غير المحددة (12.7٪).

ما يقرب من ثلث عمليات الاعتراض حدثت في تشياباس، وهي ولاية على الحدود مع جواتيمالا ، حيث تم القبض على 24294 مهاجرًا ، أي ما يقرب من 96 ٪ أكثر من نفس الفترة من عام 2021. وتليهم باجا كاليفورنيا ، على الحدود الشمالية للبلاد ، مع تم اعتراض 8668 شخصًا ، وفيراكروز ، وهي ولاية على خليج المكسيك تربط كيانات الجنوب بكيانات الشمال ، بـ 6658 شخصًا.

وبالمثل، زادت عمليات الترحيل بنسبة 9.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 ، مع 26131 "أجنبيًا عادوا من قبل هيئة الهجرة المكسيكية" ، مقارنة بـ 23940 في نفس الفترة من عام 2021.

جاء معظم المرحلين من جواتيمالا ، حيث عاد 11262 مهاجراً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، بزيادة سنوية قدرها 27.5٪. في المرتبة الثانية كانت هندوراس ، مع 11،021 عملية ترحيل ، على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 20.4٪. البلدان الأخرى المحددة هي كوبا (793) ونيكاراجوا (617) وكولومبيا (602) والإكوادور (139) وفنزويلا (131).

تعكس البيانات تدفق الهجرة القياسي إلى الولايات المتحدة ، حيث اكتشف مكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP) أكثر من 1.7 مليون مهاجر غير نظامي على الحدود مع المكسيك خلال عام.