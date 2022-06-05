اليوم السابع
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المعمل الجنائى يفحص الأدلة التى تم جمعها من موقع حريق مقهى بـ6 أكتوبر

الأحد، 05 يونيو 2022 08:21 م
المعمل الجنائى يفحص الأدلة التى تم جمعها من موقع حريق مقهى بـ6 أكتوبر الحماية المدنية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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يعمل رجال المعمل الجنائى بالجيزة، على فحص الأدلة الجنائية، التى تم جمعها من موقع حريق مقهى بمدينة 6 أكتوبر؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد أسباب الحادث.

وسيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل داخل مقهى مقام داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي في مدينة 6 أكتوبر، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.
 
وكان رجال الحماية المدنية تلقوا بلاغا بنشوب حريق في عقار في مدينة السادس من أكتوبر، فى منطقة وسط المدينة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق، فيما انتقلت الإسعاف إلى المكان تحسبا لوقوع أى مصابين.
 

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