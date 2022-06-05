اليوم السابع
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المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدرى القرود عالميا

الأحد، 05 يونيو 2022 03:43 ص
المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدرى القرود عالميا جدرى القردة
كتب أحمد علوى

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أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القردة على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة.

وأوضحت جنيفر ماكويستون، المسؤولة في المراكز الصحية، في تصريحات صحفية، أن جميع المصابين هم في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.

وقالت إن مرض جدرى القردة نادرا ما ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه الجدري على اليدين والوجه.

وأشارت إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط إفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو الماضي ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.


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