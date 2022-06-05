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المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن وتعذيب آخر بقضية اللجان النوعية في حلوان

الأحد، 05 يونيو 2022 01:38 م
المؤبد لـ3 متهمين بقتل مواطن وتعذيب آخر بقضية اللجان النوعية في حلوان المستشار محمد شيرين فهمى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم 1 بالمشدد 15 سنة ومعاقبة 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 حدث بـ5 سنوات وبراءة 5 من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسام فتحي وطارق درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي
 
واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.
 
 
 

محاكمه الاخوان

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