اليوم السابع
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العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بالدقهلية في ظروف غامضة

الأحد، 05 يونيو 2022 01:02 م
العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بالدقهلية في ظروف غامضة مديرية أمن الدقهلية
كتب شريف الديب

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عثر أهالي مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، على جثمان سيدة مشنوقة داخل منزلها في ظروف غامضة.

وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي إلى مأمور مركز تمي الأمديد، بالعثور على جثة سيدة مشنوقة ومعلقة فى حبل بسقف غرفة النوم داخل منزلها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود سيدة معلقة بحبل في سقف الشقة المقيمة فيها، وتبين انها تدعي سمر ص ال 32 سنة ، وتم استدعاء النيابة العامة والتي قامت بمعاينة الجثة ، وامرت بنقلها الى مشرحة مستشفي تمي الامديد ، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، ووجهت النيابة العامة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

 

 

 


الدقهلية

اخبار الحوادث

العثور على سيدة مشنوقة

مركز تمي الامديد


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