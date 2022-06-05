الشرطة الأمريكية: مقتل 3 وإصابة 14 فى إطلاق نار بولاية تينيسي

كتب أحمد عرفة

أعلنت الشرطة الأمريكية، عن مقتل 3 وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية تينيسي ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية، الخميس، أن المسلح الذي أطلق النار بمستشفي بمدينة تولسا، بولاية أوكلاهما الأمريكية أطلق النار غاضبا بسبب الألم الذي نتج عن عملية أجراها في الظهر وتعهد بقتل طبيبه وكل من يعترض طريقه.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الشرطة بأوكلاهما قالت اليوم إن المسلح الذي قتل أربعة أشخاص في مستشفى سانت فرانسيس بتولسا يوم الأربعاء، ألقى باللوم على طبيب في المنشأة في الألم المستمر بعد جراحة في الظهر وتعهد بقتله وأي شخص يعترض طريقه.