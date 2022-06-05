"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للبيئة

الاسكندرية جاكلين منير

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، باليوم العالمي للبيئة بمركز شباب الشلالات.

حيث تضمن الاحتفال تفقد الدكتورة صفاء الشريف لعزف للموسيقى النحاسية لفرق طلائع وكذا معرض بيئي لتدوير المخلفات البيئية للطلائع والشباب واستمعت سيادتها لشرح عن المنتجات والمخلفات البيئية المستخدمة.

ثم افتتحت صفاء الشريف معرض لتسويق منتجات الشباب والفتيات وتضمن معروضات من النوبه وكذا نتاج اعمال انديه الفتاه والمراه من ستان وجلد ومكرميه واكسسوار وخرز و صابون و منتجات غذائية وخشب و ديكوباج و ايبوكسي، واستمعت الي شرح من الشباب والفتيات المشاركين في المعرض ثم توجهت سيادتها الي المعرض الكشفي لفرق الاشبال والزهرات والمرشدات بمركز شباب الشلالات .

وأثناء جوله وكيل الوزارة حرصت علي تقديم التهنئة لفريق التايكوندو المشارك في اللقاء التنافسي للمشروع القومي الموهبه والبطل الاوليمبي المنفذ بالمدينة الشبابية بابي قير واكدت انها علي ثقه ان هؤلاء الابطال هم ابطال مصر الذين سوف يرفعون علم مصر في المحافل الدوليه وانهم ابطال الاولمبياد القادمون ،واقيم علي هامش الاحتفال ندوه عن التغييرات المناخية والمشاكل البيئية التي تواجه مصر.

وقد أشارت الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ان الهدف من الاحتفال هو الدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات، من أجل تمكين العيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر حفاظا ومراعاة للبيئة وأكثر استدامة، فنحن لا نملك سوى هذا الكوكب موطننا وحيدا، يمثّل اختيار شعار «لا نملك سوى أرض واحدة» من جديد تأكيداً على أن الكوكب الذي نعيش عليه لا يزال هو الموطن الوحيد المتوفّر للبشر، لذا تتحتّم عليهم حماية موارده المحدودة لضمان بقائهم واستمرارهم.

جدير بالذكر أنه يعد يوم البيئة العالمي لعام 2022 أحد أكبر الأيام الدولية احتفالاً بالبيئة، ويعقد الاحتفال سنويًا بهذا اليوم منذ عام 1973، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد نما الاحتفال بهذا اليوم ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي. والذي يحتفل به الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث تستضيف السويد يوم البيئة العالمي لعام 2022. وتأتي الاحتفالات يوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، مع التركيز على "العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة.