الرئيس السيسي: مصر أول أو تانى دولة فى الاستفادة من تحلية ومعالجة المياه

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن، مضيفا: "هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة ؟ ،..لا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول،: "التحدي اوعى تعتبره عائق، لكن التحدي فرصة للتغلب على الصعوبات.. عملنا برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن، متابعا: "مصر أول أو تاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها".

وأكد الرئيس السيسي أن أفريقيا قادرة، إذا كان هناك تحد فالقارة قادرة بالإخلاص على تجاوزه".