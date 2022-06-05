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الرئيس السيسي: مصر أول أو تانى دولة فى الاستفادة من تحلية ومعالجة المياه

الأحد، 05 يونيو 2022 12:51 م
الرئيس السيسي: مصر أول أو تانى دولة فى الاستفادة من تحلية ومعالجة المياه الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر 55 مليار متر مكعب ولم تتغير منذ أن كان عدد السكان 3 ملايين نسمة وحتى الآن، مضيفا: "هل دخلنا في صراع مع أشقائنا من أجل زيادة هذه الحصة ؟ ،..لا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول،: "التحدي اوعى تعتبره عائق، لكن التحدي فرصة للتغلب على الصعوبات.. عملنا برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة بأكبر قدر ممكن، متابعا: "مصر أول أو تاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها".

وأكد الرئيس السيسي أن أفريقيا قادرة، إذا كان هناك تحد فالقارة قادرة بالإخلاص على تجاوزه".

 


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