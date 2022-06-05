اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يبحث مع الحكومة مسائل متعلقة بالاستثمار والإسكان

الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 ص
الرئيس الجزائرى يبحث مع الحكومة مسائل متعلقة بالاستثمار والإسكان تبون
أ ش أ

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يترأس الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا مع حكومته لدراسة ومناقشة عدة مسائل متعلقة بالاستثمار، وإمكانية إنشاء بنك خاص بالإسكان، بالإضافة إلى متابعة مشاريع تحلية مياه البحر.

 

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الاجتماع سيناقش شروط منح الامتياز لإنجاز مشاريع استثمارية، بالإضافة إلى عروض تخص إنشاء بنك الإسكان، ومتابعة مشروع فتح وكالات بنكية بالخارج، ومدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة لتحلية مياه البحر.

 

يذكر أن الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون يجتمع أسبوعيًا بصفة دورية مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل التى تطرأ على الساحة المحلية ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.


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الجزائر

تبون

الاستثمارات فى الجزائر


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