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الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يزور قوات الخطوط الأمامية في زابوريجيا

الأحد، 05 يونيو 2022 08:19 م
الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي يزور قوات الخطوط الأمامية في زابوريجيا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي يزور قوات الخطوط الأمامية في زابوريجيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق طالبت السفيرة الأمريكية الجديدة في كييف بريدجيت برينك أوكرانيا بالصمود أمام الهجمات العسكرية الروسية على البلاد منذ فبراير الماضي.

وقالت برينك - في تغريدة لها عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" - :"ابقي قوية يا أوكرانيا فإن شجاعتك وصمودك ملهم ولا يوجد مكان أفضل أن أكون فيه معك سوى كييف".

وبحسب صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، فأن برينك زارت بلدة بوروديانكا التي تقع شمال غرب العاصمة الأوكرانية عقب تضررها بشدة من القوات الروسية منذ بدء العمليات العسكرية.

أوضحت السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا وهي تسير أمام مبنى مدمر أن ذلك "الدمار يقوي عزيمتي على بذل كل ما في وسعنا لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة".

ووصلت السفيرة الأمريكية الجديدة لدى أوكرانيا إلى كييف نهاية مايو الماضي في خطوة رمزية بعد أن سحبت الولايات المتحدة جميع الدبلوماسيين من البلاد قبل الهجمات الروسية

 

 


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