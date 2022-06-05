الحزن يخيم على أسرة المجني عليهما في واقعة إطلاق الرصاص بالدقهلية.. فيديو

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، واقعة مؤسفة استخدم فيها سلاح ناري، سقط على إثرها شاب قتيلا وإصابة شقيقه بطلق نارى فى القدم، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجناة فى الواقعة.

وفى هذا الصدد، التقى "اليوم السابع" أسرة المجنى عليهما، والتى ظهرت عليهم علامات الحزن والأسى.

وروى محمد الداودى حميد 41 عاما، والناجى من الواقعة والمصاب بطلق نارى فى القدم تفاصيل ما حدث، وقال

إنه أثناء سيره فى الطريق العام هو وشقيقه إبراهيم "المجنى عليه" استوقفتهما سيارة بها الكثير من الأشخاص الذين أطلقوا النيران تجاههما ما أدى لإصابته ووفاة شقيقه فى الحال، بسبب خلافات سابقة تعود لـ7 أشهر ماضية بسبب تحريرهما محاضر ضد الجناة وصدور حكم قضائى مشدد تجاههم.

ويعمل شقيقهما الثالث فى مقهى خاص به ومنذ ما يقرب من 7 أشهر اتجه الجناة إلى مكان عمله فى ساعة متأخرة من الليل بغرض الجلوس، ولكنه رفض بسبب قيامه بغلق المكان، ما جعل الجناة يقومون بإطلاق النيران تجاههم.

أقام المجنى عليه محضر بقسم شرطة المطرية وبالبحث والتحرى ثبت ما ذكر وأن الجناة استخدموا سلاح نارى فى الواقعة ووجود آثار طلق النار فى كل مكان. وقررت محكمة جنايات المنصورة معاقبة الجناة بـ25 عاما نظرا لاستخدامهم السلاح النارى واستخدام البلطجة والقوة فى ترويع الآمنين.

تلقى مدير أمن الدقهلية لواء السيد سلطان إخطارا من مركز شرطة المطرية بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول شقيقان أحدهما قتيلا والأخر مصاب بطلق نارى فى القدم نتيجة إطلاق نار إدعاء خلافات سابقة، حيث وصل إبراهيم محمد الداودى حميد 41 عام جثة هامدة، وإصابة شقيقه محمد محمد الداودى حميد 45 عاما بطلق نارى فى القدم، تم تحرير محضر بالواقعة واستخراج تصريح الدفن وخروج المصاب بعد تلقى العلاج اللازم.

واتهم المجنى عليهما كلا من (م. م. ال.) شهرته المانجة (متهم)، (ك. ال. ال.) متهم، و(ع. م. م. ال.) متهم، و(ا. ع. ع. ال.) متهم، جميعهم بالتربص بهما أثناء سيرهما على الطريق العمومى وإطلاق النار نحوهما نتيجه الخلافات السابقة، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة شقيقه.