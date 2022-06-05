الجزائر: مجموعة الاتصال العربية تسعى لتخفيف تداعيات الأزمة الأوكرانية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن أعمال اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزارية حول الأزمة الأوكرانية تركزت حول العمل على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وفي مجال الطاقة.

وبحسب الخارجية الجزائرية، تأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت بها المجموعة بداية شهر أبريل الماضي إلى موسكو و وارسو، والاتصالات التي أجرتها مع وزراء خارجية كل من روسيا وأوكرانيا.



يذكر أن إنشاء مجموعة الاتصال العربية كان بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.