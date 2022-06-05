اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 03:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الثانوية العامة 2022.. خطوات معرفة أرقام الجلوس إلكترونيا

الأحد، 05 يونيو 2022 02:26 م
الثانوية العامة 2022.. خطوات معرفة أرقام الجلوس إلكترونيا ارقام جلوس الثانوية العامة 2022
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات حصول الطالب على أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، حيث يدخل الطالب على نفس الموقع الذى قام بتسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلاله، ثم يتم الدخول باستخدم البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب، وبعد ذلك يمكن للطالب الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.
 
وأوضحت الوزارة رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 وهو : https://moe-register.emis.gov.eg/ .
 

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد، بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

 
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة