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أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. احصل الآن على رقم جلوسك ولجنة الامتحان

الأحد، 05 يونيو 2022 01:32 م
أرقام جلوس الثانوية العامة 2022.. احصل الآن على رقم جلوسك ولجنة الامتحان ارقام جلوس الثانوية العامة 2022
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، حيث يستطيع الطالب الحصول على رقم جلوسه ومقر لجنة عقد الامتحانات من خلال الرابط التالى"
 
https://moe-register.emis.gov.eg/

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد، بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
ارقام جلوس الثانوية العامة 2022
ارقام جلوس الثانوية العامة 2022
 
 

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