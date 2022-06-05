وأكدت وزارة الخارجية – في يبان نقلته وكالة أنباء البحرين – أهمية احترام المعتقدات والرموز والشخصيات الدينية كافة، وتضافر جهود المجتمع الدولي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والحوار بين الأديان والحضارات، والتصدي للأفكار المتشددة المغذية للفتن والكراهية الدينية أو الطائفية أو العنصرية.