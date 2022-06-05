اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
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الإكوادور تعتقل امرأة لمحاولة تهريب 33 كبسولة كوكايين داخل بطنها

الأحد، 05 يونيو 2022 10:51 ص
الإكوادور تعتقل امرأة لمحاولة تهريب 33 كبسولة كوكايين داخل بطنها تهريب المخدرات
فاطمة شوقى

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اعتقلت الشرطة الاكوادورية امرأة بتهمة تهريب المخدرات من خلال 33 كبسولة كوكايين داخل بطنها، كما اعتقلت ثلاثة آخرين بتهمة تهريب أكثر من نصف طن من هيدروكلوريد الكوكايين، وهو نوع من المخدرات، إلى أمريكا الوسطى وأوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، حدد العملاء مكان السيارة التى وصلت بها المرأة إلى المحطة وداهموا منزلًا يقع فى مدينة داولى ، حيث تم العثور على 15 كيسًا مع 600 عبوة مستطيلة تحتوى على مخدرات، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

كما أنه أيضًا تم القبض على ثلاثة كولومبيين والعثور على بندقيتين و279 ذخيرة ونقودًا، وقد ورد فى محضر الشرطة الذى يفصل أنه بعد التحقيقات تبين أن المخدرات التى تم الوصول إليها كانت تزن 597.6 كيلوجرامًا.

وقالت الشرطة إن المعتقلين الذين ليس لديهم سجلات تم وضعهم بأمر من القضاة المختصين.


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