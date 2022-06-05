الأولى مكرر بإعدادية القاهرة: حلم الأوائل كان هدفى وما كنتش هأرضى بأقل من كده

كتبت ريم عبد الحميد

سادت أجواء الفرحة العارمة حى عين شمس بمدينة القاهرة، أمس السبت، تحديدا فى منزل مصطفى أحمد عبد الحميد، المدير العام المساعد بإحدى شركات البترول، بعد تفوق ابنته ريمان وحصولها على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية على مستوى محافظة القاهرة بحصد الدرجات النهائية فى كافة المواد وبمجموع 280 درجة.

"كان هدفى من البداية أن أكون الاولى"



ريمان والدتها

أعربت ريمان عن سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأول مكرر، وقالت إنها بذلت قصارى جهدها من أجل التفوق وتحقيق حلم الأوائل وكانت تقوم بمذاكرة دروسها أول باول والحرص على عدم تراكم المواد، وقالت: كنت حاطة من البداية هدف أنى أكون الأولى وما كنتش راضية بأقل من كده. وأكدت أنها قامت بتكثيف المذاكرة فى الفترة الأخيرة خاصة خلال الامتحانات، حتى أنها كانت تكتفى بالنوم أربع ساعات فقط يوميا.. ريمان أكدت أيضا على أهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقالت إن توفيق الله عزوجل كان سببا رئيسيا فى توفيقها.

وعن أحلامها، قالت ريمان إنها لا تزال حائرة بين دراسة طب الأسنان أو الطب البشرى، خاصة تخصص الجراحة، لكنها لم تقرر بعد ماذا تريد بالتحديد.



ريمان والدها

وإلى جانب الدراسة، تحرص ريمان على ممارسة هوايتها المفضلة الرسم، وتطوير تلك الهواية بشكل مستمر بالاشتراك فى دورات لتعلم المزيد، كما تحب ممارسة رياضة السباحة.



رسم ريمان

ونصحت ريمان الطلاب المقبلين على الشهادة الإعدادية بالصلاة قبل كل شىء والتقرب إلى الله حتى يوفقوا فى حياتهم، كما نصحت بضرورة المذاكرة بجدية من بداية العام، وضرورة الفهم والاستيعاب قبل الحفظ لتسهيل الأمور.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اعتمد أمس السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653.