الأمير تشارلز وكاميلا يصلان ملعب The Oval لحضور غداء اليوبيل البلاتينى.. صور

كتب: إيهاب محمد

شغل الأمير تشارلز، أمير ويلز ولى عهد بريطانيا، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوال، مقعديهما فى ملعب The Oval للكريكيت لقيادة غداء اليوبيل البلاتينى فى بريطانيا احتفالًا بفترة حكم الملكة المذهلة التى استمرت سبعة عقود، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

سيشاهد أمير ويلز ودوقة كورنواقل، تورتة يبلغ ارتفاعها 20 قدمًا تتميز بالبودنج البلاتينى والبيض الأسكتلندى وأطباق الفاكهة التى ستُمنح مكان الصدارة فى المدخل الكبير لقصر باكنجهام فى وقت لاحق.



تقرير ديل ميل

وفى الإطار ذاته، أوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن أعضاء المجتمع المحلي، وهم 70 متطوعًا، تم تكريمهم كأبطال بلاتينيوم من خلال جوائز الأبطال البلاتينية للخدمة التطوعية الملكية، وسفراء المشاهير وممثلو المؤسسات الخيرية المختلفة، واللذين سيكونون من بين الضيوف في ملعب الكريكيت.

وسيقدم تشارلز وكاميلا أيضًا للأبطال البلاتينيين شهادات ودبابيس، قبل قطع كعكة غداء اليوبيل الكبير، حيث ستقام حفلة محطمة للأرقام القياسية في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بمرور 70 عامًا على تولي صاحبة الجلالة العرش.



التجهيز للحفل



تشارلز وزوجته كاميلا يلقيان نظرة على الأطعمة في ملعب الكريكيت البيضاوي



وصول تشارلز وزوجته كاميلا إلى ملعب الكريكيت البيضاوي

ومن المتوقع أن ينضموا بعد ذلك إلى الأمير وليام، وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، وأعضاء آخرين من العائلة المالكة على شرفة قصر باكنجهام في نهاية المسابقة المذهلة لليوبيل البلاتيني التي تبلغ تكلفتها ساعتان ونصف المليون جنيه إسترليني في لندن بعد ظهر اليوم.

ومن المنتظر ظهور الملكة إليزابيث، 96 عاما، اليوم، بعد انسحابها من مناسبتي اليوبيل وسط مخاوف على صحتها، ومع ذلك، سيتم التعامل مع المعجبين الملكيين مع الصور المجسمة للملكة التي يتم نقلها إلىGold State أثناء عرضه في المركز التجاري، مما يجعل الأمر يبدو كما لو كانت الملكة في العربة.



الأمير تشارلز أمير ويلز وكاميلا



الأمير تشارلز

يشارك حوالى 10000 شخص، بما فى ذلك طاقم من 6000 فنان، فى تنظيم مسار الكرنفال المذهل الذى يبلغ طوله ميلين من هورس جاردز، على طول وايتهول إلى أدميرالتى آرك وأسفل المركز التجارى إلى قصر باكنجهام، مرددًا موكب تتويج صاحبة الجلالة عام 1953.

وفى مكان آخر اليوم، سيلتقى إيرل وكونتيسة ويسيكس، بأشخاص يصنعون "طاولة طويلة '' أسفل The Long Walk المؤدية إلى قلعة وندسور، والتى ستحاول تحطيم الرقم القياسى العالمى لأطول طاولة عشاء من خلال تجميع 488 طاولة فى Long Walk خارج المقر الملكى الشهير.

فى هذه الأثناء، من المقرر أن يستضيف ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، مأدبة غداء كبيرة خاصة، اليوم الأحد، للأفراد الملهمين كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتينى للملكة، وسيحتفل الزوجان فى القائمة الأولى بالأشخاص الذين قدموا مساهمات لا تصدق فى مجتمعاتهم، ويشمل أولئك الذين حضروا غداء الزوجين مستفيدين من MBE مثل جوديث هاربر، التى حصلت على MBE لخدمات الرعاية، بعد أن رعت أكثر من 100 طفل.