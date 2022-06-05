اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 02:00 م
أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا اندلاع حريق فى مستودع حاويات ببنجلاديش لـ 40 قتيلا

الأحد، 05 يونيو 2022 12:53 م
ارتفاع حصيلة ضحايا اندلاع حريق فى مستودع حاويات ببنجلاديش لـ 40 قتيلا حريق - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا اندلاع حريق هائل فى مستودع حاويات بالقرب من مدينة "شيتاجونج" الساحلية بجنوب شرق بنجلاديش إلى 40 قتيلا، فضلا عن إصابة المئات بينهم أفراد من الشرطة ورجال الإطفاء.

 

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" المحلية عن مسؤولين في الشرطة المحلية قولهم إنه تم حتى الآن نقل 40 جثة إلى مستشفى كلية شيتاجونج الطبية، فيما يخضع أكثر من 200 مصاب بجروح وحروق للعلاج في مستشفيات مختلفة.


وبعد مرور أكثر من 17 ساعة على اندلاعه، ما زال رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس في مستودع "بى إم كونتينر" وتبعه عدة انفجارات.


وقال مجيب الرحمن مدير مستودع الحاويات في بيان إن سبب الحريق لم يتضح بعد، لكنه يعتقد أن النيران انطلقت من إحدى الحاويات المليئة بالكيماويات.

 


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