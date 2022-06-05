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13 مدرسة وموقعا تستقبل تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم

الأحد، 05 يونيو 2022 08:00 ص
13 مدرسة وموقعا تستقبل تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تستعد 13 مدرسة وموقعا لاستقبال تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، تابعة لـ13 إدارة تعليمية، بدءا من اليوم الأحد، ولمدة 15 يومًا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ورش وتعقيم المدارس والمواقع التى تم تحديدها، وتبدأ بعدها استقبال الكنترول للطلاب للاطلاع على صور أوراق إجاباتهم لمراجعته وبيان ملاحظتهم.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم استقبال تظلمات الطلاب بالشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 5 يونيو الجارى حتى 19 يونيو لمدة 15 يومًا، مؤكدة أنه تم تحديد 13 مدرسة وموقعًا بـ13 إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم طلبات التظلم، تيسيرًا على الطلاب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد موقعين بكل مدرسة الأول لتلقى طلبات التظلم وتسديد رسوم التظلمات وهى 35 جنيها، والتى حددتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وبعد الانتهاء من تقديم الطلب وتسديد الرسوم يتوجه مباشرة للموقع الثانى داخل المدرسة لتحديد موعد توجه الطالب وولى أمره للكنترول للاطلاع على صورة ورقة إجابة الطالب الخاصة بالمادة التى تظلم بها.

ووجه محافظ كفر الشيخ محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتيسير تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والمتابعة المستمرة لتلقى الطلبات، موجها بدقة المراجعة.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تشمل تقديم الطلب وتسديد الرسوم وتحديد موعد بالكنترول، تبدأ بعدها المرحلة الثانية والتى يطلع الطالب على صورة ورقة إجابته وكتابة ملاحظاته فى ورق اجابته، ويتم عرض ملاحظات الطالب وولى الأمر على التوجيه المختص واللجنة التى تم اختيارها، ومن خلال تلك الملاحظات تتم مراجعة ورقة الطالب، والطالب الذى يستحق الزيادة سواء نصف درجة أو أكثر تُعطى له، وفى حالة عدم استحقاقه تظل الدرجة الأصلية التى حصل عليها الطالب كما هى دون تغيير، ويتم إبلاغ الطالب على نتيجة التظلم وما إن كانت هناك زيادة أم لا فى ورقة إجابته.

والمدارس التى ستتلقى التظلمات، مدرسة اللغات الرسمية بسيدى سالم بإدارة سيدى سالم، ومدرسة التجارة القديمة بجوار إدارة مطوبس التعليمية، ومجمع الأشراف، بإدارة دسوق التعليمية، ومدرسة هدى شعراوى، بإدارة غرب كفر الشيخ، ومدرسة الشهيد حمدى الإعدادية، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة اللغات الرسمية بالرياض، إدارة الرياض التعليمية، ومدرسة الصديق الابتدائى، بإدارة بلطيم الإعدادية، ومدرسة فاطمة صالح الابتدائية، بإدارة بيلا التعليمية، وديوان إدارة فوة التعليمية، ونقابة المعلمين، بإدارة قلين التعليمية، ومدرسة الإعدادية بنين الحامول، بإدارة الحامول التعليمية، وديوان إدارة برج البرلس، ومدرسة سيدى غازى تعليم اساسى، إدارة سيدى غازى التعليمية.


نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الثاني

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني


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