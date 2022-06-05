إصابة جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية بكورونا

كتب محمد جمال

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل إصابته بـ"كوفيد-19ط، وغرد بوريل على "تويتر": "ثبتت إصابتي بكورونا... أشعر أنني بخير"، وأشار إلى أنه الآن في عزلة ذاتية وفقا للقواعد الصحية السارية في أوروبا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، لم يستبعد المفوض السامي للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، فرض عقوبات من قبل الاتحاد على بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل.

وحسب موقع روسيا اليوم، يعتقد بوريل أن البطريرك قد يكون على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الفردية الجديدة، والتي سيتم تبنيها كجزء من حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا. تأتي تلك التصريحات بعد نتائج اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث اتفق القادة على فرض حظر نفطي جزئي على روسيا.

كما تتضمن الحزمة الجديدة فصل ثلاثة بنوك روسية عن نظام سويفت، بما في ذلك "سبير بنك"، وحظر بث 3 قنوات تليفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي، علاوة على عقوبات فردية. ومن المتوقع أن يتم الاتفاق على الحزمة الجديدة من العقوبات خلال الأيام المقبلة.

وقال بوريل، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان البطريرك الروسي كيريل سيدرج في قائمة العقوبات الفردية: "أعتقد ذلك. قبل أسبوع من الآن كنت لأرد بالإيجاب قطعا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات قد وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.