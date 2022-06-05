إدارة مرور السويس تؤكد انتظام الحركة المرورية بطريق العين السخنة

السويس - فريق المحافظات

أعلنت إدارة مرور السويس، أن الحركة المروية بطريق العين السخنة منتظمة وتسير بشكل طبيعى.

وكان طريق العين السخنة بالسويس قد شهد حادث انقلاب سيارة تقل بمقطورة أمام منطقة الصناعات الحديدية دون إصابات.

تلقى اللواء محمد الالفى مدير أمن السويس اشاره من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالأتربة دون وقوع إصابات.

على الفور تم توجيه رجال المرور إلى موقع الحادث وتم تسيير الطريق بشكل منتظم ورفع السيارة من موقع الحادث.

وكان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد اعلن فى وقت سابق أن طريق العين السخنة يشهد اعمال تطوير وتوسيع وإقامة جارتين للسيارات النقل بالتزامن مع اعمال تطوير ميناء السخنة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.