اليوم السابع
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الجمعة، 03 يونيو 2022 01:54 ص
أكرم القصاص
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إعادة الحركة المرورية بطريق بور توفيق بعد تعطلها بسبب حادث مرورى

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:13 ص
إعادة الحركة المرورية بطريق بور توفيق بعد تعطلها بسبب حادث مرورى جانب من الحادث
السويس - فريق المحافظات

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نجحت إدارة مرور السويس في تسيير الحركة المرورية بطريق بور توفيق أمام ممشي أهل السويس بعد تعطله بسبب تصادم 5 سيارات ببعضهم بسبب السرعة الجنونية .

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بتصادم 5 سيارات ببعضهم بطريق بور توفيق .

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة .

علي الفور تم توجيه ضباط المرور الي موقع الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد تعطلها لمدة ساعة .

ووجه اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، بتواجد ضباط المرور بطريق بور توفيق وممشي أهل السويس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد متجاوزي السرعة .

 

 


السويس

حادث مروري

ممشي أهل السويس

كورنيش السويس


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