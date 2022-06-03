إعادة الحركة المرورية بطريق بور توفيق بعد تعطلها بسبب حادث مرورى

السويس - فريق المحافظات

نجحت إدارة مرور السويس في تسيير الحركة المرورية بطريق بور توفيق أمام ممشي أهل السويس بعد تعطله بسبب تصادم 5 سيارات ببعضهم بسبب السرعة الجنونية .

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بتصادم 5 سيارات ببعضهم بطريق بور توفيق .

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة .

علي الفور تم توجيه ضباط المرور الي موقع الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد تعطلها لمدة ساعة .

ووجه اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، بتواجد ضباط المرور بطريق بور توفيق وممشي أهل السويس واتخاذ الإجراءات القانونية ضد متجاوزي السرعة .