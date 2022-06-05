أسعار النفط تسجل 119.72دولار لبرنت و118.87دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 119.72دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 118.87دولار للبرميل.

وقررت دول "أوبك+"، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022،وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.

ونوه رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بأنه في اليوم المائة من الحرب الروسية في أوكرانيا، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي رسميا الحزمة السادسة من العقوبات بما في ذلك حظر النفط الروسي.

وكتب ميشيل في تغريدة على "تويتر" قال فيها "الاتحاد الأوروبي متحد وسيفعل كل ما في وسعه لإنهاء هذه الحرب الكارثية".

وفيما يتعلق بقطاع النفط، وفق النص الرسمي للحزمة السادسة من العقوبات الذي نشرته المفوضية الجمعة، فإن الحظر التدريجي يطال شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأصدر مجلس قضاء إقليم كردستان العراق بيانا أوضح فيه قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية لا تتمتع بصلاحيات إلغاء القانون ذي الشأن.

وذكر المجلس في البيان، أن "أفعال حكومة إقليم كردستان العراق المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي الصادر عام 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007 الصادر عن برلمان الإقليم لا تتعارض وأحكام الدستور".

وأضاف: "لم تحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى سارية المفعول".