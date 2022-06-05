أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 5-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 5-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية ، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 204 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 204 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.918 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 277.6 مليون ورقة مالية بقيمة 347.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.6 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 8.08% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 19.75% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.24%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 16.2 مليون جنيه، 81.4 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه، 7.96 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 30.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 9986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1732 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 12298 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 4031 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 3697 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 85 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 1.165 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.91%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 11.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.08%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 2.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.521 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.96%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.349 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.73%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 29.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%.