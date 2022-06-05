ارقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الطلاب يتسلمون البطاقات دون مقابل من المدارس

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد، بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.