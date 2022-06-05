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ارقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الطلاب يتسلمون البطاقات دون مقابل من المدارس

الأحد، 05 يونيو 2022 12:56 م
ارقام جلوس الثانوية العامة 2022.. الطلاب يتسلمون البطاقات دون مقابل من المدارس وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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يبحث كثير من الطلاب عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن للطلاب الحصول على بطاقات أقام الجلوس من المدارس المقيدين بها دون مقابل، موضحة أن المدارس تسلمت أرقام الجلوس والبطاقات موجودة بشئون الطلاب فى المدارس.

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد، بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 

التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

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ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم

إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

من الكنترولات

ارقام جلوس الثانوية العامة 2022


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