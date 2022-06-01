تعليم شمال سيناء تبدأ فتح باب التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والابتدائية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم إلكترونياً لمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائى بشمال سيناء للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023 بالمدارس الرسمية المتميزة للغات ومدارس التعليم الخاص (عربى/ لغات) وذلك بدءً من اليوم 1 يونيو 2022، وتنتهى٣٠ يونيو 2022، وذلك على موقع مركز المعلومات بالوزارة.

وأشار إلى أنه طبقاً للمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة لتنظيم عملية وإجراءات التقديم إلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، والتى من أهمها يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من 1/ 6/ 2022 حتى 30 /6 ، و يبدأ قبول أوراق الأطفال من 1-7-2022 م إلى 31-7-2022 م ، ويكون حساب السن اعتباراً من أول أكتوبر 2022م ، والحد الأدنى لسن القبول لرياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الرسمية 4 سنوات ويتم القبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين هبوطاً حتى الحد الأدنى المقرر.

وتابع أنه يجوز قبول أطفال بالمستوى الثاني بالمدارس الرسمية بشرط ألا يقل السن عن خمس سنوات، ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام بفصول رياض الأطفال ، ولا تزيد كثافة القاعة عن 36 طفلا .

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على ضرورة تواجد الطفل عند تقديم الملف، وتحويل ملف الطفل لقسم الدمج بالمديرية لدراسة حالته إذا تم الاشتباه في وجود إعاقة به، وقال إن شروط القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات والمدارس المتميزة لغات بناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم ( 252 ) بتاريخ6-9-2005 تتضمن بأن يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من 1/ 6/ 2022م حتى 30 /6 / 2022م ، ويبدأ قبول أوراق الأطفال من 1-7-2022 م الى 31-7-2022 م ، ويكون حساب السن اعتباراً من أول أكتوبر 2022 م ، ويكون قبول الأطفال في سن الرابعة ولا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام ويكون القبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين هبوطاً حتى الحد الأدنى المقرر، و يقبل الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات بالمستوى الأول فقط، وولا بد من قضاء عامين متتاليين بمرحلة رياض الأطفال.

ونوه وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه لن تزيد كثافة القاعة عن 36 طفلا بالمدارس الرسمية لغات ، وأيضاً لا تزيد عن 29 طفلا في الرسمية لغات المتميز، مع تطبيق باقي الشروط والتعليمات الواردة من الإدارة العامة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة .

وقال إن شروط القبول بالمدارس الرسمية الخاصة عربي والخاصة لغات بناء على ما جاء بالمادة ( 130 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996 م وعلى ما جاء بالقرار الوزاري رقم ( 138 ) لسنة 2007 ويكون القبول لهذه المدارس كالآتي يتم التقديم على الموقع الإلكتروني من 1/ 6/ 2022م حتى 30 /6 / 2022م يبدأ قبول أوراق الأطفال من 1-7-2022 م الى 31-7-2022 م ، ويكون حساب السن اعتباراً من أول أكتوبر 2022 م، ويكون الحد الأدنى لسن القبول لرياض الأطفال نظام السنتين بالمدارس الخاصة 4 سنوات ويتم القبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين هبوطاً حتى الحد الأدنى المقرر ، ويمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني بالمدارس الخاصة عربي بشرط إلا يقل السن عن خمس سنوات ، لا تزيد كثافة القاعة عن 36 طفلا .

وافاد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ان شروط القبول للأطفال الوافدين:

بناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم ( 24 ) لسنة 1992 الخاص بإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية ، فقد جاء بالمادة (5) أنه لا يوجد حق للطلاب الوافدين بالالتحاق بالمدارس التجريبية الرسمية إلا في الحالات أبناء الفلسطين أو الأجانب العاملين في الحكومة ، و أبناء الأم المصرية المطلقة أو الأرملة .

وقال انه يتم قبول الأطفال الفلسطين بالروضات الرسمية عربي طبقاً لشروط القبول للأطفال المصريين على أن يتم إخطار إدارة شئون الطلبة والإمتحانات

بالمديرية بما يفيد أنه يوجد مكان للطفل بالروضة حتى يمكن إتمام الإجرا الخاصة بالطلاب الوافدين "

واشار ان شروط القبول للأطفال ذوى الإعاقات الطفيفة بناء على القرار الوزاري رقم (94 ) لسنة 2009 والخاص بقبول الأطفال ذوى الإعاقات الخفيفة يتم قبول هؤلاء الأطفال طبقاً إلا تكون إعاقتهم مزدوجة وتشمل ( كف البصر والصمم معاً) و ( كف البصر أو الصمم الذي تصحبه إعاقة ذهنية )و إلا تقل درجة الذكاء له عن (52) درجة باستخدام مقياس ستانفورد بينيه ،وبمراعاة الحالة النفسية للطفل ونتائج اختبارات السلوك التكيفي و إلا يزيد مقياس السمع عن (70 ) ديسيبل) و لا يجوز أن يزيد عدد الأطفال ذو الإعاقة داخل الفصل الواحد عن (4) اطفال و لا يقبل الطفل إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليه وتسليم الروضة صورة معتمدة من التقرير الطبي .

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ان شروط قبول أبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والمبعوثين إلى الخارج بناء على القرار الوزاري رقم ( 266 ) لسنة 1996 يتم قبول أبناء العاملين بالسلك الدبلوماسي والقنصلي وأبناء المبعوثين إلى الخارج في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية عربي ولغات فوق الكثافة المقررة مع استثنائهم من موعد القبول على أن يقدم ولي الأمر المستندات الدالة على حالته .

وافاد ان قواعد تنسيق الأطفال يتم تشكيل لجنة برئاسة السيد مدير المدرسة وعضوية السيدة المختصة بشئون الطلاب والمعلمة الأولى أو اقدم

المعلمات وتختص هذه اللجنة بالإعلان عن موعد التقدم للروضة بكافة الوسائل المتاحة ، والإعلان عن شروط الالتحاق الموضحة بالنشرة ، وتحديد المستندات المطلوبة وهي ( ملف رياض أطفال - استمارة الالتحاق بالروضة - شهادة ميلاد كمبيوتر -

صورة بطاقة الوالدين أو ولي الأمر - إيصال كهرباء لمحل إقامة الوالدين أو ولي الأمر - عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة - الدمغات

وفي سياق آخر اعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية بشمال سيناء ، ان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ترأس اليوم غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة انتظام سير العملية الإمتحانية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ( صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ) ، وبلغ جملة الطلاب الدبلومات الفنية المتقدمين للإمتحانات اليوم(٣٦٦١ ) طالب وطالبة وبلغت نسبة الحضور ( 98٪)

و أدى طلاب التعليم الصناعي بمختلف شعبة والبالغ عدد المتقدمين (2041 ) طالب وطالبة حيث أدى الطلاب الإمتحان في مادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبلغت نسبة الحضور( 97٪) .

وأدى الطلاب التعليم الزراعي والبالغ عدد المتقدمين للإمتحان (619 ) طالب وطالبة وقد أدى الطلاب الإمتحان في مادة التسويق الزراعي وألبان.وبلغت نسبة الحضور ( ٩٧٪) .وأدى طلاب التعليم التجاري والبالغ عدد المتقدمين للإمتحان ( 934) طالب وطالبة ، وقد أدى الطلاب الإمتحان في مادة الحاسب الآلي - والمواد الفنية .وبلغت نسبة الحضور 98%. .

وأدى طلاب التعليم الفندقي والبالغ عدد المتقدمين للإمتحان ( 76) طالب وطالبة حيث أدى الطلاب الإمتحان في مادة تاريخ مصر القديم - أمن صناعي وبلغت نسبة الحضور (100٪) .

وفي سياق آخر واصلت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لليوم الثانى فتح باب الباب التظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي2021 -2022 .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه بلغ إجمالي عدد التظلمات في اليوم الأول وهو يوم الثلاثاء 31 / 5/ 2022 بلغ التظلم ( 40 ) تظلم وبلغ إجمالي الاعداد للمواد هو (90 ) ، وفي اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022وهو اليوم الثانى للتظلمات بلغ عدد التظلمات (31 ) تظلم وبلغ عدد المواد هو ( 69) .