اليوم السابع
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أكرم القصاص
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70 عاما حكم لإليزابيث.. ملكة واحدة و14 رئيسا للوزراء ببريطانيا.. إنفوجراف

السبت، 04 يونيو 2022 06:49 م
70 عاما حكم لإليزابيث.. ملكة واحدة و14 رئيسا للوزراء ببريطانيا.. إنفوجراف ملكة واحدة و14 رئيسا للوزراء فى بريطانيا (إنفوجراف)

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لاتزال احتفالات مستمرة في بريطانيا، بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية، على عرش المملكة المتحدة، على مدار 7 عقود من الزمان، وقد عاصرت العديد من الأحداث والتحديات الخطيرة.

وزارة الخارجية البريطانية، كشفت عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، أن الملكة خلال هذه السنوات، عمل تحت حكمها خلال السنوات السبعين 14 رئيسا للوزراء في بريطانيا، ونشرت فيديو قصير يستعرض صورا للملكة مع هؤلاء الوزراء، صحبتها بتعليق: "70 سنة على العرش، 14 رئيسا للوزراء وملكة واحدة".. ونستعرض في الانفوجراف التالى أبرز من حكموا بريطانيا مع إليزابيث خلال 70 عاما.

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اليزابيث

الملكة اليزابيث

اليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث

رؤساء وزراء بريطانيا


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