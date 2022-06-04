19 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية خلال شهر مايو

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه خلال شهر مايو الماضى، بلغ حجم صادرات محافظة الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية ما يقرب من 949 ألف طن من الخضر، والفواكه، والمحاصيل الحقلية، والنباتات العطرية والطبية، بقيمة حوالى 19 مليون دولار.

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أن خلال شهر مايو2022، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر نحو 248 طن، بقيمة مالية تصل إلى 218.590 ألف دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة حوالى 948.51 طن، بقيمة مالية تقارب 18.87 مليون دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى 245 طن، بقيمة تجاوزت 166.722 ألف دولار وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وقال الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التى صدرت خلال مايو 2022 نحو 496 شهادة.