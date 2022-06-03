صحة السويس تؤكد استمرار فرصة انضمام العاملين بالقطاع الطبى لـ"التأمين الشامل"

السويس - فريق المحافظات

قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، إن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس فى مرحلة الإعداد والتشغيل المبدئى ولم تنطلق بالشكل الرسمى حتى الآن، وأن العمل يجرى على قدم وساق لاستكمال الأعمال الإنشائية.

وأضاف فى بيان إعلامى، أن الفرصة ما زالت قائمة أمام العاملين بالقطاع الطبى من أبناء السويس المتميزين فى عملهم من الأطباء والتمريض وغيرهم من التخصصات الطبية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل من أجل تقديم خدمات طبيه جيده تليق بأهالى السويس عند انطلاق التشغيل الرسمى للمنظومة.

وأوضح الحفناوي، أن المواقع الإدارية للفريق الطبى تتم طبقاً للمؤهلات والخبرات وإنها ليست حكراً على أحد وان هناك مجالاً للتنافس من أجل اختيار أفضل العناصر القادرة على حُسن إدارة موارد ومقدرات منظومة التأمين الصحى الشامل سواء على الصعيد الإنشائى أو على مستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية والتى تتم على أعلى مستوي، بما يحقق تطلعات المواطنين من تقديم خدمات طبية متطورة وحديثة طبقاً لنظم ومعايير الجودة العالمية.

يذكر أنه جارى حاليا اعداد وتجهيز المنشآت الطبية للانضمام للتأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى يناير العام القادم .