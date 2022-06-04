اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وفاة طالبة تناولت حبة غلة سامة قبل دخولها امتحان الثانوية الأزهرية في الشرقية

السبت، 04 يونيو 2022 03:10 م
وفاة طالبة تناولت حبة غلة سامة قبل دخولها امتحان الثانوية الأزهرية في الشرقية جثة - صورة ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت؛ وذلك إثر تناولها حبة الغلة السامة، داخل منزلها بقرية الصورة التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتوفيت الطالبة آلاء العوضي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، اليوم السبت قبل دخولها اللجنة. وأفادت المعلومات الأولية بأن المتوفاة إلى رحمة الله فارقت الحياة قبل دخول اللجنة وذلك خوفا من الامتحانات، وذلك في اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية (الشعبة العلمية).

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الشعبة العلمية) امتحاناتهم في مادتي الفقه والتفسير، وذلك في اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية.

 


الشرقية

الثانوية الازهرية

حبة الغلة

كفر صقر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة