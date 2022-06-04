وفاة طالبة تناولت حبة غلة سامة قبل دخولها امتحان الثانوية الأزهرية في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت؛ وذلك إثر تناولها حبة الغلة السامة، داخل منزلها بقرية الصورة التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتوفيت الطالبة آلاء العوضي، الطالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، اليوم السبت قبل دخولها اللجنة. وأفادت المعلومات الأولية بأن المتوفاة إلى رحمة الله فارقت الحياة قبل دخول اللجنة وذلك خوفا من الامتحانات، وذلك في اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية (الشعبة العلمية).

وأدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الشعبة العلمية) امتحاناتهم في مادتي الفقه والتفسير، وذلك في اليوم الأول لامتحانات الثانوية الأزهرية.