هنا البحر مجانا.. زحام وعوم ولعب وإقبال كبير على شواطئ الإسكندرية.. لايف

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف، حول الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية، حيث شهدت الشواطئ اليوم، إقبالا كبيرا وزحاما منذ الصباح خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .

وشهدت الشواطئ المجانية إقبال كبير للاستمتاع ببحر الإسكندرية الساحر، خاصة مع هدوء الأمواج اليوم وحالة البحر التى تسمح بالسباحة.





واستعدت محافظة الاسكندرية بنحو 61 شاطئا، وهناك عدة فئات لتقسيم شواطئ الإسكندرية، وهى الشواطئ المجانية وعددها شاطئان مجانيان شاطئ المندرة العام و شاطئ الأنفوشى ، والدخول بها بالبطاقة الشخصية .

أما فئة الشواطئ العامة وعددها5 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيهات فقط.

و جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسي و شمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيهات، و يسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة و عددها 21 شاطئا ،برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسى إضافي بقيمة 2 جنيه و للشمسية 3 جنيه.

وجاءت أسعار الشواطئ السياحية و عددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شامل الحصول على كرسي و شمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس ، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات و للشمسية 10 جنيهات ،عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمي سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (1)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (2)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (3)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (4)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (5)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (6)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (7)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (8)



اقبال المواطنين على شاطئ الاسكندرية (9)