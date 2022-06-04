اليوم السابع
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نهاد أبو القمصان: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة

السبت، 04 يونيو 2022 11:02 م
نهاد أبو القمصان: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة نهاد أبو القمصان
أحمد عبد الرحمن

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علقت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضي: خطوة مهمة كنا ننتظرها منذ فترة، ولا بد أن اللجنة تشكلها وزارة العدل، مشددة على أهمية الاستعانة بأصحاب الخبرة، حتى لا يتم التلاعب بالأرقام. 
 
وأوضحت أنه عند الحديث عن توثيق الطلاق أمام المحكمة، وألا يكون الطلاق بكلمة: "بيقولوا انتو خربتوا الدنيا بالخلع، مع إنه 4%"، مؤكدة أنه لو خرج القانون دون تشاور مع صناع القرار، سيتم وضع كلام حبر على ورق".

نهاد أبو القمصان

الأحوال الشخصيه

محاكم الاسره

الخبرات القانونيه


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