ملكة واحدة و14 رئيسا للوزراء.. هؤلاء حكموا بريطانيا مع إليزابيث × 70 عاما

احتفالات مستمرة في بريطانيا، بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية، على عرش المملكة المتحدة، طوال 7 عقود من الزمان، مرت خلالها بالعديد من الأحداث والتحديات، وآلاف الأشخاص الذين عملوا تحت قيادتها طوال هذه السنين.
وزارة الخارجية البريطانية، كشفت عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، أن الملكة خلال هذه السنوات، عمل تحت حكمها خلال السنوات السبعين 14 رئيسا للوزراء في بريطانيا، ونشرت فيديو قصير يستعرض صورا للملكة مع هؤلاء الوزراء، صحبتها بتعليق: "70 سنة على العرش، 14 رئيسا للوزراء وملكة واحدة".
70 سنة على العرش— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) June 4, 2022
14 رئيسا للوزراء
ملكة واحدة👑#اليوبيل_البلاتيني#PlatinumJubilee pic.twitter.com/RZgTqZFttn
وجاءت قائمة رؤساء الوزراء الذين ترأسوا حكومة بريطانيا على مدار 70 عاما فى ظل اعتلاء الملكة إليزابيث للعرش، كالتالى:
1- ونستون تشرشل (1951 – 1955).
2- أنطونى ايدن (1955 – 1957).
3- هارولد ماكميلان (1957 – 1963).
4- أليك دوجلاس هوم (1963 – 1964).
5- هارولد ويلسون.. الأولى (1964 – 1970) والثانية (1974 – 1976).
6- ادوارد هيث (1970 – 1974).
7- جيمس كالاهان (1976 – 1979).
8- مارجريت ثاتشر (1979 – 1990).
9- جون ميجور (1990 – 1997).
10- تونى بلير (1997 – 2007).
11- جوردون براون (2007 – 2010).
12- ديفيد كاميرون (2010 – 2016).
13- تيريزا ماي (2016 – 2019).
14- بوريس جونسون (2019 - ......).
يأتى هذا فيما بدأت الخميس الماضي، احتفالات اليوبيل البلاتينى لتكريم مسيرة الملكة إليزابيث التاريخية، حيث يتم الاحتفال من 2 - 5 يونيو لأول مرة باليوبيل البلاتينى لأحد الملوك فى التاريخ البريطانى من خلال الاستعراضات والمواكب العسكرية والحفلات الموسيقى فى القصور الملكة وأيضا فى الشوارع.
وقالت مجلة "بيبول" الأمريكية، إن الملكة البالغة من العمر 96 عاما التى أصبحت ملكة فى عام 1952، تفوقت على الملكة فيكتوريا لتصبح أطول ملوك المملكة المتحدة جلوسا على العرش، حيث حكمت الأولى لمدة 63 عاماً و216 يوماً.
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