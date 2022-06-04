ملكة واحدة و14 رئيسا للوزراء.. هؤلاء حكموا بريطانيا مع إليزابيث × 70 عاما

كتب محمد تهامى زكى

احتفالات مستمرة في بريطانيا، بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية، على عرش المملكة المتحدة، طوال 7 عقود من الزمان، مرت خلالها بالعديد من الأحداث والتحديات، وآلاف الأشخاص الذين عملوا تحت قيادتها طوال هذه السنين.

وزارة الخارجية البريطانية، كشفت عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، أن الملكة خلال هذه السنوات، عمل تحت حكمها خلال السنوات السبعين 14 رئيسا للوزراء في بريطانيا، ونشرت فيديو قصير يستعرض صورا للملكة مع هؤلاء الوزراء، صحبتها بتعليق: "70 سنة على العرش، 14 رئيسا للوزراء وملكة واحدة".

70 سنة على العرش



14 رئيسا للوزراء



ملكة واحدة👑#اليوبيل_البلاتيني#PlatinumJubilee pic.twitter.com/RZgTqZFttn — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) June 4, 2022