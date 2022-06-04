مكافحة المخدرات تضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط والغربية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريتى أمن (أسيوط – الغربية) حملة أمنية مكبرة لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط)، وبحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – فرد محلى الصنع - 15 خزينة متنوعة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية) وذلك لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.. وبحوزته (طبنجة معدلة – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والمبالغ المالية من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.