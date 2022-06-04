معهد "التناسليات الحيوانية" ينظم 6 قوافل بيطرية مجانية بمراكز محافظة أسوان

وتبدأ القافلة اليوم السبت بدار أبو نعيم أبو الريش بحري التابعة لإدارة الطب البيطري بأسوان ، وغدا الأحد بجزيرة الحربياب التابعة لإدارة دراو البيطرية و يوم الاثنين قرية وادي خريت التابعة لإدارة نصر النوبة البيطرية ويوم الثلاثاء قرية الكوبانية التابعة لإدارة أسوان البيطرية ويوم الأربعاء قرية سبيل أو كحروت التابعة لإدارة كوم أمبو البيطرية ويختتم المعهد القوافل بقافلة العوضلات التابعة لإدارة أدفو البيطرية بمحافظة أسوان .

ويشارك في القافلة الدكتور نادر رشاد نصار ،رئيس القافلة والدكتور رشاد عثمان ،أستاذ التناسليات والدكتور محمد زينهم، استاذ السونار والدكتور محمد رجاء، استاذ الأمراض التناسلية والدكتور عماد مهران، أستاذ الجراحة وذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد محمد صالح ، مدير عام الطب البيطري بمحافظة أسوان ،كما يشارك فى القافلة الدكتور جميع مدير الإدارات البيطرية بمحافظة أسوان.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية إن معهد التناسليات يقوم بتنفيذ برنامج القوافل البيطرية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد الإنتاج الحيواني معهد صحة الحيوان وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية وأن هذه القوافل البيطرية التنموية تمتد للعام الخامس على التوالي وتستخدم القوافل البيطرية التكنولوجيا الحديثة لتشخيص وعلاج الحيوانات ونقل ماهو جديد من نتائج البحوث التي صغار المزارعين والمربين لحماية الثروة الحيوانية وتقديم الدعم الكامل المديريات الطب البيطرية.