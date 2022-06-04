مصرع شخصين وانهيار 60 مبنى جراء الأمطار الغزيرة بسبب إعصار "آغاثا" فى كوبا

وكالات

لقى شخصين مصرعهما جراء الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار "آغاثا"، الذى ضرب العاصمة الكوبية "هافانا" ومقاطعات عدة.

وذكر معهد الأرصاد الجوية الكوبى - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم السبت، أن أمطارا قوية وغزيرة، فضلا عن عواصف رعدية أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا مع هطول أمطار متراكمة.. موضحا أن الأمطار أسفرت عن انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان فى البلاد، فيما غادر نحو 2000 شخص منازلهم بحثا عن مأوى.

وكان معهد الأرصاد الجوية الكوبية أعلن أن "أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم .

وفى نفس الإطار، نقلت "سبوتنيك" الروسية عن معهد الأرصاد الجوية الكوبية أن الأمطار أدت إلى "فيضانات من مقاطعة بينار ديل ريو إلى منطقة سانكتي سبيريتوس، وكذلك في جزيرة خوفينتود" في جنوب البلاد.

ودعا المعهد إلى "متابعة مستمرة لحالة الأرصاد الجوية المائية فى كل مقاطعة"، بسبب تشبع الأرض بالمياه على أثر هطول الأمطار الغزيرة.

ولفت المركز إلى أن "العاصفة ترافقها رياح تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا في الساعة وتتحرك بسرعة سبعة كيلومترات في الساعة.

من جهتها أعلنت السلطات الكوبية تسجيل "60 حادث انهيار لمبان في العاصمة هافانا، حيث تم إجلاء حوالى 400 شخص، بينما غادر نحو ألفي شخص آخرين منازلهم بحثا عن مأوى".

يشار إلى أن موسم الأعاصير يبدأ في الأول من يونيو، من كل عام وينتهي في 30 نوفمبر، فى شمال المحيط الأطلسى وخليج المكسيك ومنطقة البحر الكاريبى.