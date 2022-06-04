مصايف ببلاش.. زحام كبير على الشواطئ المجانية فى رأس البر.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان مصايف ببلاش.. زحام كبير على الشواطئ المجانية فى رأس البر، واستقبل مصيف رأس البر أعدادا كبيرة من محبى ورواد الشاطئ منذ بداية شهر يونيو وأول عمل المصيف بشكل كامل بكافة طاقته وكافة الخدمات لرواد المصيف.

ويقول محمد الشربينى صاحب كافتيريا إن الشاطئ يفتح أبوابه لاستقبال رواد رأس البر على مدار اليوم، وأن كافة الخدمات متوفرة، مضيفا أن إدارة الشاطئ توفر فرق إنقاذ ومعدات نظافة ورفع درجة الاستعداد القصوى لكافة الخدمات لراحة المصطافين.

يذكر أن إدارة الشاطئ توفر 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ وتوافر 120 منقذا و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف.



الشواطئ المجانية فى رأس البر