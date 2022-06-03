إنقاذ 38 حالة من الغرق برأس البر.. ومطروح تتعاقد مع شركة إنقاذ للمصطافين

المحافظات حسن مشالى - معتز الشربينى

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، عن استقبال أعداد كبيرة من المصطافين ورواد المدينة اليوم الجمعة، وسط استعدادات الوحدة.

تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمبانى الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 38 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد 64 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع أخر ضوء بكل خير.

يأتى ذلك فى إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال فترة الاجازة الصيفية.

كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بدء أعمال شركة الإنقاذ التى تم التعاقد معها للعمل بشواطئ مطروح، لتحقيق مزيد من الحماية من الغرق مع المراقبة والمتابعة لأمن للمصطافين بالمياه، على طول الشواطئ العامة فى مدينة مرسى مطروح وهى 15 شاطئا، خلال موسم الصيف الحالى.

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الشركة المكلفة بالإنقاذ، بدأت عملها بتوزيع 100 سباح وغطاس مؤهلين ومدربين، للعمل بشواطئ مطروح العامة، بالإضافة لوجود 6 جيت سكى، للتدخل السريع، عند وجود حالات غرق بعيدة عن الشاطئ، مع توافر معدات وأجهزة الإنقاذ الاخرى لدى الشركة.

ويتوزع عناصر الإنقاذ، على قطاعات الشواطئ، لمراقبة سباحة المواطنين، وتحذيرهم من الدخول للمناطق العميقة، والتدخل السريع فى حالة وجود حالة غرق، الاستجابة لنجدة أى مستغيث داخل مياه البحر.

وتنتشر سيارات ونقاط الإسعاف، بالشواطئ وبالقرب منها، للاستجابة الفورية لأية بلاغات، وتقديم الإسعافات الأولية على الشاطئ، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفى مطروح العام، لسرعة تقديم العلاج والرعاية الخاصة بكل حالة.