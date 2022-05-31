النصر للسيارات: توقيع اتفاق تصنيع سيارة كهربائية مع شركة صينية يوليو المقبل

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بشركة النصر للسيارات أن مشروع تصنيع سيارة كهربائية مع شركة صينية ما يزال قائما حتى الآن، حيث لم تتخل الشركة عن هدفها بتصنيع سيارة مصرية في مصانع الشركة، وبالتعاون مع واحدة من كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية.

أضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه تم مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر، لتجهيز بعض المستندات المطلوبة قبيل توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية وذلك بحلول شهر يوليو المقبل، موضحا أن دعم البنوك الوطنية للشركة سيكون ورقة مهمة لإقناع الجانب الصينى في المضي قدما بالمشروع المهم.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تصنيع سيارة كهربائية الفترة المقبلة بمعرفة القطاع الخاص مع مشاركة قطاع الأعمال العام في بيع وتوزيع والترويج للسيارة، ودراسة تصنيع البطاريات، أو أجزاء منها بمصانع شركة النصر للسيارات.

وتحرص مصر على تصنيع سيارة كهربائية جديدة، بالتعاون مع الصين، بجانب تصنيع مركبات أخرى، عبارة عن مينى باص 14 راكبا وتوكتوك كهربائي بالتعاون مع كوريا الجنوبية، في إطار خطة الحكومة نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الحرارية خاصة الكربونية، ولا سيما أن العالم يسعى للقضاء على كافة مظاهر التلوث، خاصة المستهلكة للوقود الأحفورى بمختلف أنواعه تدريجيا لحماية الكوكب والحفاظ على درجة حرارة مناسبة.