مدير الأمن اللبنانى يزور سوريا قريبا لبحث مصير مراسل أمريكى فُقد منذ 10 سنوات

وكالات

قال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، إنه سيزور سوريا قريبا لإجراء محادثات مع القادة السوريين حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات.

وأضاف إبراهيم خلال مقابلة مع مجلة الأمن العام التي تصدرها المديرية العامة للأمن العام اللبناني، أن المسؤولين الأمريكيين يريدون منه أن يستأنف جهوده لإعادة أوستن تايس وغيره من الأمريكيين المفقودين في سوريا.

واختفى تايس الصحفي المستقل والجندي السابق في مشاة البحرية، أثناء إعداده تقارير في سوريا عام 2012.

وصرح إبراهيم بأنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية.

وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وذكرت مجلة الأمن العام أنه عندما تصل طائرة أمريكية خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لتقل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من بيروت إلى واشنطن، فإن المهمة على قدر عال من الأهمية.