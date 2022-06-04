محافظ كفر الشيخ: تطوير مصيف بلطيم استعدادا لاستقبال 3 ملايين زائر

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من محطة المعالجة ببلطيم لخدمة المصيف والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن مصيف بلطيم شهد تطويرًا كبيرًا بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي ورصف المداخل وتحديث البوابات وإنشاء مشايات، ورفع كفاءة دورات المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تركيب منظومة بوابات إلكترونية على جميع مداخل المدينة، بالإضافة إلى تطوير الكورنيش وإزالة الإشغالات التي كانت تعيق الرؤية للمواطنين، مؤكداً أن المصيف استعد لاستقبال 3 ملايين مواطن خلال فترة الصيف، كما شهدت أعمال التطوير انتشار فرق الإنقاذ، وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع، ووسائل الترفيه وتطوير الحدائق.

وعلى جانب آخر، شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية للنظافة ومقاومة الناموس، ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة، واستمرار أعمال لرصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال النظافة اليومية الصباحية والمسائية، إضافة لأعمال الرصف، ورفع الإشغالات، موجهاً باستمرار أعمال النظافة اليومية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشرف السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، بمنظومة النظافة ليلا للوردية الثالثة بشوارع المدينة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تنظيم حملات لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة بشوارع المدينة والمركز، ضمن الخطة الموضوعة بكثافة خلال الأيام القادمة، للسيطرة على الناموس، والتأكد من أن بيلا خالية من ظاهرة انتشار الناموس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أننا نعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، وتكثيف حملات النظافة وصيانة الإنارة العامة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة على مستوى المركز والمدينة، ورفع المخلفات والقمامة اليومية من أماكن التجمعات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن التجمعات السكنية، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.



اعمال الرش الليلية



جانب من احملة نظافة ليلية



حملات لمفاومة الناموس



حملة نظافة بدسوق ليليه