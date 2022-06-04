محافظ قنا يشهد الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مدرسة الراهبات

قنا - صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا، والذى تم إقامته بقصر ثقافة قنا، بحضور المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، والأنبا عماد نوئيل، مطران إيبارشية طيبة والبحر الأحمر وقنا، والأم كلارا كارمنيو، الرئيسة الإقليمية للرهبنة على مستوى الجمهورية، والسير كاترينا ثروت، مديرية المدرسة، وممثلى الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة وأولياء أمور الطلاب.

قال محافظ قنا، إن مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات لها دور كبير فى دعم العملية التعليمية بالمحافظة على مدار عقود طويلة وتخرج منها أجيال كثيرة من المتميزين فى شتى المجالات بفضل وعى المدرسة الكامل بمصالح الطلاب والحرص على توفير جميع الوسائل الدراسية بأفضل شكل ممكن، مشيدا بمستوى إدارة المدرسة والمعلمين من التزام بنقل أفضل ما لديهم من علم إلى أبنائنا الطلاب من أجل تنشئة جيل متعلم واعى يتمكن من إحداث تغييرا حقيقى فى مستقبل مصرنا الغالية.

وقدمت الرئيسة الإقليمية للرهبنة على مستوى الجمهورية، شكرها لكل من قدم الدعم الراهبات الفرنسيسكانيات خلال ال 125عاما الماضية والشكر بصفة خاصة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وجميع أولياء الأمور والعائلات الذين وضعوا ثقتهم فى المدرسة.

وأعربت مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات، عن تقديرها لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية على دعمهم المستمر ورعايتهم للعملية التعليمية وحرصهم على الحضور والمشاركة فى احتفال مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بعيدها ال 125، مؤكدة أن الهدف الرئاسى للمدرسة هو غرس القيم والأخلاق فى أبنائنا الطلبة والطالبات، مشيدة بالجهود الجبارة التى يبذلها الراهبات وأعضاء الهيئة التربوية والخدمات المعاونة لدعم العملية التعليمية بالمدرسة فى أجواء تسودها المحبة والجو الأسرى الوطيد.