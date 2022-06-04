محافظ المنوفية يلتقى الطفل "سيف" ووالدته بمكتبه ويصرف مساعدة مالية عاجلة لهما

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبة الطفل "سيف" ووالدته، حيث يبلغ من العمر 12 عاماً ويعاني من السمنة المفرطة وظروف صحية واجتماعية صعبة، مما دفعته للعمل وكسب العيش لمساعدة والدته في متطلبات حياتهم اليومية، يأتي هذا فور مناشدته لمحافظ المنوفية عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بحضور محمد موسى نائب المحافظ.

واستمع محافظ المنوفية لوالدة الطفل "سيف " عن حالتها المعيشية وحالة ابنها "سيف " ومدى إصراره على العمل في هذا السن المبكر لمساعدتها في تجهيز شقيقته وسداد الديون المتراكمة عليها، وعلى الفور أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة للمواطنة لمساعدتها على تحمل الأعباء المعيشية، موجهاً بتوفير سكن بعمارات الإيواء بشبين الكوم لضمان توفير حياة كريمة ولائقة بهم .

وخلال اللقاء، كلف محافظ المنوفية إدارة العلاقات العامة باصطحاب الطفل إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم ، وأجرى المحافظ اتصال هاتفي بمدير المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعداد برنامج غذائي شامل للطفل لمساعدته على ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأعرب الطفل "سيف" ووالدته عن مدى سعادتهم وتقديرهم لما لمسوه من حرص واهتمام محافظ المنوفية والاستجابة الفورية لهم والاستماع لشكواهم وسرعة تلبيتها.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية واهتمامه الدائم علي التواصل المباشر والفعال مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.